Het beeldbepalende pand van beautyspecialist Ici Paris XL op de hoek van het Vredenburg en de Drieharingstraat krijgt een nieuwe gevel. Gevolg is dat de drie geldautomaten van ING, die nu aan de muur staan, in 2018 verdwijnen.

Dit bleek tijdens de bespreking van het ontwerpplan van het Utrechtse architectenbureau Naked Architecture dinsdag in de welstandscommissie.

,,We willen een nieuwe glazen gevel maken voor de onderste verdieping. Deze hoek naar het Vredenburgplein wordt daarmee opener en transparanter’’, stelde architect Erik Meulenbelt in een toelichting.

In het plan van Naked Architecture komen de hoge glazen ramen van de bovenverdiepingen terug in de onderste laag. De winkelruimte voor de Paris Ici XL, huurder van het pand, wordt daarmee ook iets groter.

Knelpunten

De welstandscommissie vindt dat de uitwerking van het ontwerp te wensen over laat. ,,Het contrast met de bovenverdiepingen is te groot. De vloeiende lijn moet terug’’, zei commissielid Wijnand Galema. ,,In de huidige situatie zit meer rust.’’ Ook commissielid Marijn Schenk constateerde een aantal knelpunten. ,,Er is een te groot contrast tussen de onder- en de bovenbouw.’’

Bovendien maakte de commissie zich zorgen over schreeuwerige reclame in de toekomstige etalage van de winkel, gespecialiseerd in parfums en huidverzorging. ,,We willen geen borden of affiches met opheffingsuitverkoop. Dat zorgt voor een verkeerde uitstraling.’’

Minder gebruikt

Volgens de architect is het verdwijnen van de drie geldautomaten op het marktplein geen al te groot verlies. ,,De geldautomaten worden minder gebruikt. Van de banken hebben we begrepen dat er minder geld uit de muur wordt gehaald.’’