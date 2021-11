‘Geldwolf’ of een ‘sexy’ vak? Er komen steeds meer projectontwikkelaars, dit is wat ze doen

Utrecht wil twee metrolij­nen aanleggen, anders lopen verkeer en woningbouw vast: ‘Je móet onder­gronds’

Om de stad bereikbaar te houden en woningen te bouwen wil Utrecht een metro die het Centraal Station verbindt met de zuidkant van de stad. Deze ondergrondse lijn moet ook aansluiten op een metro door de binnenstad, onder de route van de huidige busbaan. De regio Utrecht is met het Rijk in gesprek over deze en andere ‘noodzakelijke’ ov-plannen, waarvoor miljarden nodig zijn.

2 november