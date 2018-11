Geliquideerde crimineel Wout Sabee sprak met politie over vetes in onderwereld

De doodgeschoten Utrechtse crimineel Wout Sabee (70) heeft, voordat hij werd vermoord, in het geheim belastende verklaringen afgelegd aan de politie over tal van conflicten in de onderwereld.

Deze verklaringen worden nu door het Openbaar Ministerie gebruikt om een groep mannen te vervolgen voor de moord op Sabee en voor grootschalige handel in cocaïne, bevestigen goed ingevoerde bronnen rond het onderzoek.

Sabee werd in de zomer van 2016 in de tuin van zijn riante villa in De Meern door nog onbekende schutters doodgeschoten. Sabee had geen schijn van kans tegen het moordcommando. In 2014 overleefde Sabee al ternauwernood een aanslag op zijn leven. Na een korte achtervolging werd hij uiteindelijk voor zijn villa klemgereden en van dichtbij onder vuur genomen. Vier kogels troffen Sabee in zijn buik, maar hij wist na enkele operaties in het ziekenhuis toch in leven te blijven. Zijn advocaat zei destijds ‘geen idee’ te hebben uit welke hoek de dreiging kwam.

Testamentverklaring

Sabee zelf, blijkt nu, had daar zijn eigen gedachten bij. Hij zoekt begin 2015 contact met een officier van justitie van het Landelijk Parket die belast is met bijzondere getuigenprogramma’s. In het gesprek met deze officier geeft Sabee aan dat hij een zogeheten testamentverklaring wil afleggen. Dat betekent dat de verklaringen die hij aflegt in een kluis gaan en niet worden gebruikt. Sabee dwingt af dat de verklaringen alleen worden vrijgegeven als hij sterft of vermist raakt. De officier van justitie stemt daar mee in.

Op 16 januari 2015 wordt Sabee voor het eerst door twee rechercheurs van de Landelijke Eenheid van de politie verhoord. In februari 2016 geeft hij nog eens twee uitgebreide verklaringen af waarin hij man en paard noemt. Dat doet hij nadat hem door de politie is medegedeeld dat in het criminele circuit het verhaal circuleert dat een tweede aanslag op zijn leven wordt beraamd.

Cocaïnehandel

In de verklaringen vertelt Sabee gedetailleerd over zijn eigen rol in de cocaïnehandel. Hij portretteert zichzelf als iemand die bemiddelt tussen verschillende criminele groeperingen. Sabee zou die groepen koppelen aan zijn corrupte contacten, waardoor er tientallen transporten met honderden kilo’s cocaïne naar Engeland werden verstuurd. Sabee zou als tussenpersoon naar eigen zeggen 150 euro per gesmokkelde kilo coke verdienen.

Volledig scherm De kogelgaten in Sabees auto na de eerste aanslag op zijn leven in 2014. © Marnix Schmidt

In de gesprekken verklaart Sabee ook over verschillende conflicten in de onderwereld. Hij vertelt de rechercheurs dat hij vermoedt dat de mislukte aanslag op zijn leven uit de hoek van de 35-jarige Marcel D. uit Nieuwegein moet komen. Met deze groepering heeft Sabee een conflict, vermoedelijk over een zoekgeraakte partij cocaïne. Deze D. is een van de kopstukken van een bende cocaïnesmokkelaars die in oktober door de politie zijn opgepakt na een onderzoek van ruim anderhalf jaar. De verklaringen van Sabee vormen een belangrijk bewijsstuk tegen D., die ook wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord. Zelf ontkent deze D. via zijn advocaat alle betrokkenheid. De verdachten in deze zaak moeten in januari voor het eerst voor de rechter verschijnen.

Hoogoplopende ruzie

De rechercheurs die Sabee ondervragen, houden hem voor dat zij niet geloven dat Sabee alléén met Marcel D. een hoogoplopende ruzie heeft. De criminele veteraan staat er namelijk om bekend dat hij wel eens partij drugs achteroverdrukt en die wetenschap is ook bekend bij de politie. Of Sabee alleen belastend over Marcel D. en zijn groepering heeft gesproken is niet bekend, maar in het criminele circuit wordt gefluisterd dat Sabee meer op zijn lever had en dat ook heeft gedeeld met de politie. ,,De grote jongens in het milieu houden er rekening mee dat hij veel informatie heeft gedeeld”, stelt een bron in het milieu.