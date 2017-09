Gelovigen mogen meepraten over sluiting van kerken

Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

7:56 Niemand minder dan Dafne Schippers opent vanmiddag de gloednieuwe Nike Store in Hoog Catharijne. De Utrechtse atlete is het uithangbord van het Amerikaanse sportmerk en de trots van Utrecht. Logisch dan ook dat zij de 1.100 vierkante meter grote winkel opent in het nieuwe gedeelte van Hoog Catharijne. Het kan best eens druk worden om 16.00 uur als Dafne Schippers haar opwachting maakt.