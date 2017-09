Geluidshinder neemt af: minder Nieuwegeiners in slaap gestoord

De resultaten laten zien dat de geluidsituatie ten opzichte van 2011 is verbeterd. Volgens de berekeningen zouden nu 150 inwoners minder in hun slaap gestoord worden (circa 950 inwoners in 2016 tegenover 1.100 inwoners in 2011) en 30 woningen minder te maken hebben met ernstige geluidshinder (2.550 woningen in 2016 ten opzichte van circa 2.580 woningen in 2011). Het aantal inwoners dat in hun slaap gestoord wordt is in de Europese regelgeving een criterium voor geluidbelasting.