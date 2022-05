Geluidsoverlast rond kroegen in centrum Utrecht erger dan ooit: ‘Soms staan ’s avonds 200 jongeren op straat’

Berenschot woont zelf sinds 1998 in de Nobelstraat en is, zoals ze het zelf omschrijft, ‘niet van de zieligen’. ,,Ik kan een boel hebben, als ik niet moet werken of slapen maakt het me niet uit wat ik hoor. Ik ken de meeste café-eigenaren en ik acteer pas op herrie als het écht overlast geeft’’, zegt ze. ,,Maar het is nu erger dan ooit, met name de nachtelijke geluidsoverlast. Ik kan nog aan de achterkant slapen, maar ik heb buren die geen oog meer dicht doen’’.