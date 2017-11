‘Gelukkig knalde hij op een tractor en niet op een gezin in een auto’

De jongeman in een zwarte Volkswagen Golf reed volgens getuigen vanmiddag rond kwart voor één met enorme snelheid over Het Zand richting de rotonde met de Langerakbaan. In de laatste flauwe bocht voor de rotonde kon de jongen de bocht niet meer houden, vloog eruit en knalde tegen het voorwiel van een tractor.

De man zat nog lange tijd klem in zijn auto voordat hij door de brandweer bevrijd kon worden. Een arts van een traumahelikopter verleende hem medische hulp. Volgens de chauffeur van de tractor was de man bij kennis en praatte hij tijdens de ‘bevrijdingsactie’ met de hulpverleners.

Een man die op de Tweede Westerparklaan stopte om Het Zand over te steken, zag de auto even daarvoor voorbij flitsen. ,,Hij reed echt idioot hard.’’ Even later hoorde hij de klap. ,,Jammer dat hij er niet onder terecht is gekomen’’, foeterde dezelfde man.