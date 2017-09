Gemeente De Bilt overweegt ‘tuintegeltaks’ in te voeren

Operatie Steenbreek heeft tot doel burgers te stimuleren hun tuin te vergroenen. Ruim 40 gemeenten gingen De Bilt daarin voor. In de regio zijn dat de gemeenten Utrecht, Houten en de Utrechtse Heuvelrug. Aanleiding voor de actie zijn de steeds vaker voorkomende hoosbuien. In zulke gevallen moet het regenwater snel worden afgevoerd om overlast te voorkomen en dat betekent een enorme druk op het riool, dat deze hoeveelheden vaak niet zo snel kan verwerken. Betegelde tuinen vergroten dit probleem.

GroenLinksraadslid Henk Zandvliet ziet de tuinen in De Bilt daarom graag vergroenen. Zandvliet vroeg het college eveneens te onderzoeken of de rioolheffing kan worden gekoppeld aan de vergroening van tuinen en daken, aangezien dit leidt tot minder belasting van het riool.

Koppeling

Het college geeft in de beantwoording aan zich te beperken tot de aanpak van vijf wateroverlastlocaties in de gemeente. Dit zijn de Schutmeesterweg in Westbroek, de Prins Bernhardlaan in Maartensdijk, de 2e Brandenburgerweg, de Leijenseweg en de Julianalaan in Bilthoven. Deelname aan de Operatie Steenbreek heeft volgens het college geen toegevoegde waarde. Als de aanpak van de wateroverlast geëvalueerd wordt, kan een koppeling van de rioolheffing aan de verhardingsgraad van tuinen aan de orde komen, aldus het college. Evenals de vraag of de koppeling de moeite loont.