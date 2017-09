Gemeente IJsselstein betaalt veel rekeningen te laat

De gemeente IJsselstein betaalde in 2016 een derde van haar rekeningen (32%) te laat. Daarbij steekt IJsselstein schril af bij buurgemeenten als Utrecht (7%), Nieuwegein (6%) en Lopik (1%). Het CDA heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld over de slechte betalingsmoraal van de gemeente.

De cijfers zijn afkomstig van MKB Nederland, dat sinds 2009 het betaalgedrag van lokale overheden in kaart brengt. Van de 390 gemeenten leverden 309 zelf informatie aan over hun betaaltermijnen. Voor 78 gemeenten zijn de gegevens afkomstig van het bureau Dun & Bradstreet, van drie gemeenten had ook D&B geen informatie.

Achteruit

Uit het onderzoek blijkt dat 43% van de gemeenten 90% van de rekeningen binnen de wettelijk verplichte termijn van 30 dagen betaalt. Een grote groep volgt met tussen de 85% en 90% van de rekeningen op tijd. IJsselstein behoort tot de ruim 70 gemeenten die er in eenderde van de gevallen niet in slaagt om binnen 30 dagen te betalen. Bovendien gaat IJsselstein steeds verder achteruit, want in 2015 werd nog 75% van de rekeningen op tijd betaald.

Door het laat betalen van rekeningen kunnen met name kleine lokale ondernemingen in de problemen komen. Te late betalingen vormen voor

deze ondernemingen een risico en een grote kostenpost, doordat zij zelf betalingsachterstanden krijgen of rood komen te staan bij de bank.

Tijdige betalingen

Het CDA heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld. CDA-fractievoorzitter Edwin Tas: ,,Het CDA vindt tijdige betalingen van rekeningen van groot belang voor lokale ondernemers en de lokale economie. Op tijd betalen zou normaal moeten zijn. We roepen de gemeente op om verbeteringen te realiseren, de overheid heeft hierin immers ook een voorbeeldfunctie te vervullen.''