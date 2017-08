Gemeente in conclaaf met Nieuwegeiners over City

Nadat bouwers en projectontwikkelaars het jaren hebben laten afweten, staan ze nu in de rij om te mogen bouwen in het centrum van Nieuwegein. De gemeente biedt inwoners in een stadsgesprek de gelegenheid mee te praten over de invulling van met name het westelijke deel van het centrumgebied.

Volgens verantwoordelijk wethouder Hans Adriani komt het gesprek op het juiste moment. ,,We zien dat vastgoedeigenaren de crisis te boven zijn. Zowel bestaande als mogelijk nieuwe eigenaren benaderen ons om te mogen ontwikkelen. Daarnaast worden in 2020 de perrons van de stadshalte van de tram verlaagd en verlengd. En we hebben natuurlijk in 2013 uitgesproken dat we uiterlijk 2026 klaar willen zijn met heel City.’’

Vijf thema's

Tijdens het stadsgesprek komen vijf thema’s aan de orde: wonen, werken, verblijfsklimaat, duurzaamheid en mobiliteit. Adriani: ,,Bij wonen moeten we beslissen voor wie we willen bouwen en wat voor woonbuurten we willen creëren. Bij werken kijken we welk type bedrijvigheid iets toevoegt aan City. Daarbij maken we niet opnieuw de fout voor grootschalige kantorenbouw te kiezen. Ook komen in dit deel, Cityplaza Plus, zeker geen extra vierkante meters winkel. We gaan wel kijken of er in dit deel, dat nu leegstaat, nog winkels terug moeten komen.’’

Bij mobiliteit wordt naast het verlagen en verlengen van de tramperrons gekeken naar hoe de gemeente kan inspelen op de wens van de provincie om er een OV-hub van te maken, waar meer bussen stoppen dan momenteel het geval is. Ook wordt gekeken of er net als in het oostelijk deel een bewaakte en overdekte fietsenstalling kan worden gerealiseerd. Duurzaamheid komt tijdens het stadsgesprek onder meer aan de orde tijdens de inleiding van professor Rijnaarts, expert in duurzaamheid. Bij verblijfsklimaat ten slotte wordt gekeken hoe de openbare ruimte een prettig verblijfsklimaat wordt: meer stenen of toch misschien meer groen.

Uitkomsten

De uitkomsten worden verwerkt in een koersdocument, dat het beoordelingskader wordt voor nieuwe initiatieven. Het koersdocument wordt in november voorgelegd aan de raad.