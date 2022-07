Gemeente komt met speciaal hitteplan voor Utrecht en dat komt misschien dit weekend al van pas

Hoe moeten we omgaan met extreem warme dagen? De gemeente Utrecht komt met een antwoord op deze vraag in de vorm van een hitteplan dat is toegespitst op Utrecht. En als we de weersvoorspellingen moeten geloven, komt dat misschien deze week al van pas.

Met temperaturen van 25 graden op zaterdag en mogelijk zelfs 30 graden op zondag, staat er een zomers weekend voor de deur. Naar verwachting zullen hittegolven de komende jaren steeds vaker voorkomen en omdat het in de stad nóg warmer kan worden, komt de gemeente met een speciaal plan voor Utrecht.

Welke code wordt afgegeven is afhankelijk van hoe warm het wordt en hoe lang de hoge temperaturen aanhouden. Zo wordt code geel afgegeven wanneer het vier dagen achterelkaar warmer is dan 27 graden of als het één dag warmer is dan 35 graden. Wanneer code geel geldt, krijgen Utrechters het advies om voldoende water te drinken en hun huis koel te houden.

Extra informatie per wijk

Ook verstrekt de gemeente bij code geel extra informatie per wijk, bijvoorbeeld over waar watertappunten en spetterbadjes te vinden zijn. Verder geeft de gemeente advies over extra maatregelen die getroffen kunnen worden voor het welzijn van dieren, bijvoorbeeld door de pootjes van katten, honden en knaagdieren goed nat te houden.

Code oranje wordt afgegeven als het drie dagen op rij boven de 35 graden, twee dagen boven de 36 graden of één dag boven de 38 graden is. In dit geval gelden alle adviezen van code geel, maar komen er ook nieuwe maatregelen bij. De gemeente zal bijvoorbeeld extra informeren over de symptomen van hittestress. Code rood gaat pas van kracht als de temperaturen zo extreem zijn dat er sprake is van een crisis. In dat geval wordt het crisisplan van de Veiligheidsregio Utrecht in werking gesteld.

Utrechters worden, wanneer de temperaturen hierom vragen, ingelicht via sociale media en de nieuwsbrieven van de gemeente. Daarnaast gaat de gemeente meer samenwerken met zorgaanbieders en wijkteams om mensen die extra risico lopen, zoals ouderen en jonge kinderen, beter te kunnen bereiken. Ook organisatoren van evenementen en bedrijven waar dieren gehouden worden krijgen het lokale hitteplan.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.