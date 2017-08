Gemeente neemt hockeyvelden van Voordaan over

Humberto Tan in Utrecht met politie op patrouille

30 augustus De Utrechtse wijkagent Kanaleneiland Dwight van van de Vijver was vorig jaar gast van Humberto Tan in diens talkshow RTL Late Night. Vandaag waren de rollen omgekeerd, en was Humberto Tan de gast van Dwight van van de Vijver.