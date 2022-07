Gemeente Utrecht betaalt mee aan herstel kelders in wervengebied

Na kilometers kademuur wachten ruim 900 kelders in de Utrecht op herstel (en dat is een hele puzzel)

Kilometers kademuur zijn hersteld. Maar het werk in het wervengebied in de Utrechtse binnenstad is nog lang niet klaar. Met het waterdicht maken en herstellen van schade aan negenhonderd werf- en straatkelders moet nog worden begonnen.

