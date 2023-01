Gemeente Utrecht is er nog niet over uit óf en hoe een tippelzone in afgeslankte vorm zou moeten terugkeren

Utrechtse politiek ziet een nieuwe tippelzone wel zitten: ‘We moeten vaart maken’

In de Utrechtse politiek is een meerderheid voor de terugkeer van de tippelzone. Andere adviezen van een commissie over sekswerk in Utrecht worden ook omarmd. ,,Sekswerkers worden al veel te lang in de steek gelaten.’’

15 december