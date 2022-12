Gemeente Utrecht komt met pakket maatregelen om inwoners niet in de kou te laten staan deze winter

Daarmee voldoet de gemeente aan de enorme stormloop op de pas , waarmee ouders met een laag inkomen kleding kunnen kopen in een winkel naar keuze. In totaal kunnen nu ongeveer 10.000 kinderen gebruik maken van de pas.

Voedselbonnen en energievergoeding

Maar dit zijn niet de enige maatregelen die de gemeente neemt om haar inwoners tegemoet te komen. Naast de genoemde verhoging van het U-pas-tegoed, verstrekt Utrecht ook meer subsidie aan het Rode Kruis en Stichting Leergeld voor het uitdelen van voedselbonnen aan mensen in acute nood en hulp aan gezinnen in armoede.

‘Door het ijs zakken’

,,De koopkrachtcrisis houdt aan en ook in 2023 blijven de prijzen hoog. Het is noodzakelijk om extra maatregelen te treffen om te voorkomen dat onze inwoners door het ijs zakken deze winter”, zegt wethouder van werk en inkomen, Linda Voortman. ,,We hebben speciaal aandacht voor gezinnen, want kinderen moeten deze winter een warme jas hebben en mee kunnen blijven doen met hun leeftijdsgenootjes.”