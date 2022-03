Gemeente Utrecht krijgt gelijk: ‘darkstore’ flitsbezorger Flink blijft gesloten

Met deze uitspraak is de gemeente Utrecht in het gelijk gesteld. Die sloot de vestiging aan de Amsterdamsestraatweg in februari van dit jaar. Dat was vanwege een aanhoudende klachtenregen, maar bovenal omdat de flitsbezorger aangaf dat er sprake was van detailhandel terwijl de locatie niet toegankelijk is voor klanten en wordt gebruikt als distributiecentrum. Bij de sluiting kreeg Flink ook een dwangsom in het vooruitzicht gesteld als het toch open zou gaan.