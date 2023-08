Gemeente Utrecht moet in tweede halfjaar 704 statushouders huisvesten

gouden pollepel Wanneer je voor het interieur je ogen sluit, sta je bij restaurant Feu in Utrecht zo in vuur en vlam

Jeffrey de Vries en Ernst de Witte; instinct versus creativiteit. En zo bouwden deze ‘Snuf en Snuitje’ aan de Utrechtse Veilinghavenkade vorig jaar hun nieuwe lustoord voor fijnproevers in de stad. Feu (vuur) is immers meer dan lekker eten met een glas bier. Feu is beleving.