Gemeente Utrecht: nieuw onderzoek naar invloed alFitrah

Het Verwey-Jonker Instituut gaat in opdracht van de gemeente Utrecht opnieuw onderzoek doen naar de salafistische alFitrah-moskee in de Utrechtse wijk Overvecht. De gemeente wil weten hoe de activiteiten van alFitrah de kansen van leerlingen belemmeren en hoe de moskee de Utrechtse moslimgemeenschap beïnvloedt.

Dat schrijft het stadsbestuur in een brief aan de Utrechtse gemeenteraad. De gemeente heeft in samenwerking met de Taskforce Utrecht (met daarin onder andere hoogleraar Beatrice de Graaf) en het ministerie van Sociale Zaken een aantal vragen geformuleerd: In welke behoefte van ouders en jongeren voorziet alFitrah? Welke kansen en belemmeringen ervaren (oud)leerlingen van alFitrah in de maatschappij? En op welke manier heeft alFitrah de Utrechtse moslimgemeenschap beïnvloed?

Fasen

Het stadsbestuur schrijft dat het onderzoek naar alFitrah zal bestaan uit twee fasen. Verwey-Jonker gaat eerst een verkennend vooronderzoek uitvoeren. Op basis van die bevindingen kan besloten worden hoe de tweede fase van het onderzoek eruit moet zien. Een begeleidingscommissie zal samen met de gemeente bepalen hoe die tweede fase wordt ingevuld. Eerder concludeerde Verwey-Jonker dat de lessen die alFitrah geeft aan jonge kinderen een risico vormen. De kinderen lopen kans slachtoffer te worden van uitsluiting, leveren slechtere schoolprestaties en hebben minder kansen op de arbeidsmarkt.

Kort na publicatie van het eerdere onderzoek van Verwey-Jonker meldde het AD juist de zorgen van vier oud-studenten van alFitrah. Die vertelden dat hen door imam Suhayb Salam werd geleerd criminele moslims niet aan te geven bij de politie. De reden daarachter is dat deze moslims vermaand zouden moeten worden, en niet verklikt bij de politie. Deze publicatie is voor de gemeente Utrecht aanleiding geweest meer onderzoek te laten verrichten naar alFitrah.

Risico

Na die publicatie haalde toenmalig minister Asscher in de Tweede Kamer uit naar Salam en diens moskee. ,,De conclusie voor ouders moet duidelijk zijn: houd kinderen daar weg. Als advies van vader tot vader zeg ik: haal je kind daar weg. Anders neem je als ouders het risico dat je kinderen opgroeien op een manier waardoor hun toekomst in Nederland in gevaar komt."