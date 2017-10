Gemeente Utrecht stopt onmiddellijk samenwerking met actiegroep De Grauwe Eeuw

,,Zeer recent heeft deze actiegroep, naar ons is gebleken, via sociale media over een ander onderwerp een standpunt ingenomen dat de grenzen voor een fatsoenlijk debat ver overschrijdt”, zo meldt gemeente in een bericht. ,,Voor de gemeente Utrecht is dit aanleiding om de samenwerking met de Grauwe Eeuw per direct stop te zetten. De gemeente bekijkt in samenspraak met andere betrokken partijen in welke vorm vervolg wordt gegeven aan de discussie over het koloniale verleden.”

Cowboys en indianen

De Grauwe Eeuw verzocht de gemeente vorig jaar om de naam van de J.P. Coenstraat in de wijk Lombok te veranderen. Coen is volgens de Grauwe Eeuw 'een massamoordenaar die de bevolking van de Molukse Banda-eilanden uitroeide ten gunste van handelsbelangen'. Dezelfde club deed aangifte vanwege een kinderfeest in TivoliVredenburg met het thema cowboys en indianen dat discriminerend zou zijn.