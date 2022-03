Gemeente Utrecht wacht niet en verschaft zélf alvast leefgeld aan Oekraïense vluchtelingen

De gemeente Utrecht gaat Oekraïense vluchtelingen leefgeld verschaffen: wekelijks bijna 60 euro per persoon. De stad neemt daarin het voortouw en wacht niet op de nieuwe, landelijke regeling die nog niet in werking is getreden.

Aan de Oekraïners in kwestie wordt wekelijks 59,92 euro per persoon uitgekeerd. Vluchtelingen die in een Utrechts huishouden verblijven krijgen daar bovenop nog een aanvullende verstrekking die ligt tussen de 75 en 125 euro per week, afhankelijk van hoeveel mensen er in een huis verblijven.

Giften

Veel gevluchte Oekraïners in Utrecht hebben geen geld meer en zijn momenteel afhankelijk van giften van inwoners en instanties. Om die reden is de gemeente gisteren al begonnen met het verstrekken van leefgeld via zogenoemde ‘BNG’ passen (prepaid pinkaarten).

De gemeente ziet dat de Oekraïense vluchtelingen die momenteel al in Utrecht verblijven nú leefgeld nodig hebben, benadrukt zij in een raadsbrief. Om die reden moet er ‘bewust snel gehandeld worden in het belang van een groep die onze steun nodig heeft’. De kosten die de gemeente hierin maakt zullen door het kabinet worden vergoed.

Wekelijkse cijfers

Volgens de laatste cijfers van de gemeente Utrecht, van afgelopen vrijdag, zijn er in totaal 970 Oekraïners opgevangen bij de noodopvang in de Jaarbeurs en bij gastgezinnen en hotels.

Van deze Oekraïners zijn er 490 daadwerkelijk in Utrecht geplaatst, 347 mensen zijn elders in de regio ondergebracht. Veel van de vluchtelingen vinden momenteel vooral onderdak bij Utrechtse hotels, daar worden momenteel 187 personen opgevangen. Ook veel gastgezinnen hebben zich aangemeld: 220 mensen zijn ondergebracht bij Utrechtse gezinnen. In totaal hebben 225 gastgezinnen zich aangemeld, samen hebben zij 555 bedden beschikbaar.

