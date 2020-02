Gemeente vindt McDonald’s niet gezond, maar het hoofdkantoor is wél welkom in Utrecht

video Op het nieuwe station Driebergen-Zeist wordt je uitzicht op het theehuis niet meer verstoord door voorbij razende intercity­'s

16:01 Over bijna drie weken is het station Driebergen-Zeist af. Voor die tijd werken de mensen van ProRail en Bam dag en nacht aan de laatste fase van het project. De bouwellende is dan voorbij. Maar voor de reizigers is het nog even doorbijten, want van 22 februari tot en met 1 maart ligt het treinverkeer stil. Dan worden er bussen ingezet.