Gemeente vindt spullen voor wietteelt en gestolen fietsen in garageboxen in Zeist

Vandalen verwoesten veld hockeyclub, tienduizen­den euro’s schade: ‘Dit is niet zomaar een vernieling’

Het veld van hockeyclub De Haaskamp in Amerongen is zaterdagnacht het doelwit geweest van vandalisme. Een groot deel van veld 1 is verwoest. De club is geschrokken, verontwaardigd en verbaasd, laat ze weten. ,,Dit is niet zomaar een vernieling; ze moeten er bezweet vanaf zijn gekomen.”

15 mei