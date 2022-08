Gemeente Zeist laat krakers in leeg schoolgebouw (voorlopig) zitten

Krakers voelen zich ‘slachtoffer van de wooncrisis’ en trekken in schoolgebouw: ‘Huren of kopen lukt niet’

Maar voordat de verbouwing begon, verscheen het verlaten pand op de radar bij krakers. De groep varieert in omvang van zes tot tien personen. Een van hen is de 27-jarige sociaal werker Alex. Zij vertelde eerder tegen deze krant: ,,We hebben eerst afgewacht hoe het zou gaan. Daarna zijn we begonnen met het verwijderen van de platen voor de ramen, het opknappen en schoonmaken. Het was best wel stoffig en er waren ook nog wel wat lekkages, dus er moest het nodige gebeuren.”