Gemeenten hard op zoek naar opvanglocaties, Nieuwegein vindt 120 plekken in Galecop

Hoe Utrecht in no time een oud casino omtoverde tot een opvang voor asielzoe­kers (en zo ziet het eruit)

Ooit stonden er pokertafels en gokmachines in de glanzende hallen van het Holland Casino in Utrecht, vanavond slapen er vluchtelingen. De gemeente en het COA (Centraal Orgaan Asielzoekers) toveren het oude casino om tot een ruimte waarin tweehonderd asielzoekers uit Ter Apel terechtkunnen. En dat heeft best wat voeten in de aarde.

13:45