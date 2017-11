Genieten van een massage op de Straatweg

commentaar Legale wietteelt kan voor Utrecht het verschil maken

10:18 Wiet kweken is verboden in Nederland. Maar daar komt verandering in. Een aantal gemeenten mag van het nieuwe kabinet een proef doen met legaal kweken van wiet. De gemeente Utrecht staat vooraan om mee te mogen doen. Het enthousiasme van Utrecht voor het experiment is begrijpelijk. Het biedt volop kansen, al verdwijnen niet alle problemen rond wiet als sneeuw voor de zon.