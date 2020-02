Gepensioneerde Huib (85) en Adrie (76) zijn nog fit. Niet door de sportschool, maar door hun krantenwijk

Wie, zoals Huib, op z’n 13de start met werken in de bouw, zal doorgaans de vlag uithangen als het pensioen zonder grote lichamelijke gebreken gehaald wordt. Eindelijk zitten en van de welverdiende rust genieten. Maar Huib dacht daar nét even anders over.

Dag en dauw

Hij startte gewoon een nieuwe carrière, samen met zijn vrouw Adrie. Tien jaar lang stapte het stel voor dag en dauw uit bed om de landelijke kranten van De Persgroep (DPG) te bezorgen. Eerst in Harderwijk, later in Bilthoven. Eind vorige maand stopte het bezorgkoppel ermee.

Huib, inmiddels genezen, had jaren geleden prostaatkanker en was onder behandeling in het Antoni van Leeuwenhoek. Zijn arts gaf hen het spreekwoordelijke zetje. Huib: ,,Hij vroeg me wat ik nog aan beweging deed. ‘Boodschappen halen’, antwoordde ik. Dat vond hij niet genoeg. ‘Jullie moeten nu aan de gang gaan, om fit ouder te worden’.’’

Stok achter de deur

Quote Laatst was ik bij de huisarts. Die roemde mijn conditie en vond dat ik nog lang niet versleten ben. En dat heb ik volgens hem helemaal te danken aan het kranten bezorgen Maar wat doe je, als je niet van de sportschool houdt? Precies op dat moment zocht DPG krantenbezorgers. ,,Adrie en ik besloten om dat gewoon een tijdje te proberen. Dan hadden we in ieder geval een stok achter de deur om in beweging te komen. Want ook als het weer een dagje tegenzit moet je op pad, je kunt abonnees niet teleurstellen.’’

Wekker gaat vroeg

Quote Ook als het weer een dagje tegenzit moet je op pad, je kunt abonnees niet teleurstel­len Huib van der Velden Adrie: ,,Zes dagen per week ging om 03.30 uur de wekker, twintig minuten laten stapten we op de fiets. Het is maar een klein stukje naar het depot hier in Bilthoven. Daar begonnen we met sorteren van kranten, ieder voor zijn eigen wijk. De Telegraaf, Algemeen Dagblad, Volkskrant, Financieel Dagblad, Trouw, op donderdag het Kidskrantje en Next gingen in de fietstassen en weg waren we tegen 04.30 uur.’’



Ze bezorgden zo’n 150 kranten per ronde en in het weekend nog wat meer, vertelt Adrie. ,,Huib en ik hadden beiden een eigen wijk. We bezorgden nooit met tegenzin, het is hartstikke leuk. Je bent lekker fysiek bezig, maar traint ook je hersenen. We wisten precies welke krant in welke bus hoort. In die tien jaar hebben we alles uit het hoofd gedaan.’’

Dutje

Quote De kinderen vonden dat we niet meer zonder telefoon de fiets op mochten. Begin dit jaar hebben we de knoop doorgehakt. We zullen naar nieuwe activitei­ten op zoek moeten Huib Na de ochtendronde deed het echtpaar even een dutje, ’s middags werd opnieuw koers gezet naar het depot. Daar startte de tweede dagelijkse ronde en werd de middagkrant bij abonnees afgeleverd.

Volledig scherm Huib (85) en Adrie (76) gingen na hun pensioen kranten bezorgen. © AD Op 25 januari is het Bilthovense stel gestopt met bezorgen. Reden was uiteindelijk toch leeftijd, al was het echtpaar daar zelf niet eens zo mee bezig. Vooral de kinderen vonden het spannend worden. Huib: ,,Ik heb jaren geleden een tia gehad. De kinderen vonden dat we niet meer zonder telefoon de fiets op mochten. Begin dit jaar hebben we de knoop doorgehakt. We zullen naar nieuwe activiteiten op zoek moeten.’’





Beduusd

Adrie: ,,Bij alle abonnees hebben we een briefje in de bus gedaan. Onze laatste dag hebben we zoveel bloemen, cadeaus en kaartjes gekregen, we zijn er nog beduusd van. Onze werkgever deed er nog een schepje bovenop, met een afscheidslunch, bloemen en een cadeaucheque.’’

Inmiddels zit het echtpaar dus royaler in de tijd, uitslapen mag weer. Maar dat lukt nog niet. Adrie: ,,We zijn allebei vroeg wakker, ritme verander je niet zomaar. Natuurlijk, we springen niet meer meteen uit bed en heel af en toe denk ik zelfs: ‘wat fijn, het regent en ’t is nog donker en wij hoeven niet.’ Maar dan realiseer ik me ook dat slecht weer eigenlijk nooit een probleem was. Als thuis de natte spullen uitgingen waren we vooral heel blij dat we lekker in beweging waren geweest.’’

Ga bewegen

Quote Ga bewegen, neem een kranten­wijk! Naast conditie geeft het je ritme en verrijkt het je leven. Je doet nieuwe contacten op en het verdient ook nog eens Huib: ,,Laatst was ik bij de huisarts. Die roemde mijn conditie en vond dat ik nog lang niet versleten ben. En dat heb ik volgens hem helemaal te danken aan het kranten bezorgen.’’ Hij begrijpt al die senioren niet die meteen na hun pensioen erbij gaan zitten. ,,Ga bewegen, neem een krantenwijk! Naast conditie geeft het je ritme en verrijkt het je leven. Je doet nieuwe contacten op en het verdient ook nog eens.’’

Adrie: ,,De krant vindt oudere bezorgers fijn. Er zijn nooit klachten geweest dat we ons werk niet serieus namen. Als er bij uitzondering toch iets misging losten we het zelf op, fietsten we gewoon nog een keer. Nu zullen we een nieuwe invulling moeten vinden, we kunnen elkaar niet de hele dag lopen pesten.’’

