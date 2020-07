Geroerde reacties uit het hele land, doneeractie voor droomuitvaart Seb (11) levert ruim 17.000 euro op

Seb Huismann overleed in de nacht van vrijdag op zaterdag, kort nadat zijn laatste wens in vervulling was gegaan. Nog één keer bezocht hij de Galgenwaard, mogelijk gemaakt door de stichting WensAmbulance Utrecht. Hij werd er samen met zijn ouders, zusje Lizy en de opa’s en oma’s met fakkels onthaald. In één van de skyboxen werd de doodzieke Seb in videoboodschappen toegesproken door spelers van FC Utrecht en door Frans van Seumeren.