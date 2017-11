Gerrit Rietveld College voor even omgetoverd in museum vol eigen Stijl

Ontwikkelaars voeren druk op: leg datum sluiting tippelzone vast

17:14 Het eigenarencollectief dat wil bouwen in de Merwedekaanalzone in Utrecht heeft in een brandbrief aan de gemeenteraad ‘ernstige zorgen’ geuit over de uitgestelde sluitingsdatum voor de tippelzone aan de Europalaan. De ontwikkelaars willen dat de raad op korte termijn alsnog een besluit neemt over de definitieve beëindiging van de prostitutiestrook.