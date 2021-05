Gert (van de Plus) wil zijn garage niet verkopen en dus wordt de nieuwe Jumbo eromheen gebouwd

Lezend meisje met boek is (verkleind) terug bij het Centraal Boekenhuis

11:20 Het vermaarde ‘Lezend meisje met boek’ is terug bij CB Logistics in Culemborg. Niet als voorheen, een kolossaal schilderij aan de magazijnwand, maar in een kleine, 21e-eeuwse versie. Schepper van Lezend meisje 2.0 is opnieuw Peter van Ede, de man die het oorspronkelijke kunstwerk in 1994 bedacht.