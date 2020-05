Geruzie om gratis parkeerplek in Utrechtse wijk loopt uit de hand: bekraste auto's en bedreiging

Fleur Bloemer en Eline Kolijn, huurders van een gloednieuw appartementencomplex aan het Rachmaninoffplantsoen in de Utrechtse wijk Welgelegen, kunnen hun auto’s nergens in de buurt kwijt. En dus proberen zij, net als talloze andere buurtbewoners, hun auto’s te parkeren in de naburige wijk Oog in Al. Daar zitten ze blijkbaar niet op al die extra auto’s te wachten: Elines auto is onlangs over de hele zijkant bekrast, omdat ze haar auto in de Richard Wagnerlaan had gezet. Ook andere auto’s zijn bekrast.