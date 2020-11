Geschokte reacties na dood 25-jarige vrouw in vinexwijk Leidsche Rijn: 'Ik hoopte zo dat ze het zou halen’

Rond middernacht werd buurtgenoten rond de Jan Wolkerssingel duidelijk dat de vrouw was neergestoken. In de loop van de woensdag kwam het trieste nieuws dat het slachtoffer aan haar verwondingen was bezweken. De dader is direct aangehouden. De 24-jarige man is een bekende van haar. Wat zijn relatie tot het slachtoffer was, is onduidelijk.