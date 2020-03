Geschokte reacties op gedrag Gökmen Tanis: ‘Het is een vies, naar mannetje’

Interview Stand-upcomedian David (50) schreef een opbeurend boek over zijn manische depressie: ‘How not to kill yourself’

20:00 David Mangene (50), Utrechter van Amerikaanse komaf, is het grootste deel van zijn leven afwisselend manisch of depressief. Hij schreef er een opbeurend boek over met de titel: How to not kill yourself.