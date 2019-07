Groen licht voor bouw op Schapenwei­de

11 juli De eerste stap voor het volbouwen van de Schapenweide in Bilthoven met life-science bedrijven en circa 150 woningen is gezet. Een meerderheid van de Biltse gemeenteraad stemde daar donderdagavond mee in. De oppositie kraakte de handelswijze van het college en met name burgemeester Sjoerd Potters, die in India, zonder medeweten van de raad, een voorlopige deal sloot met Poonawalla, producent van vaccins en eigenaar van het aanpalende Science Park Bilthoven.