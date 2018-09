Geschreeuw en paniek: containerschip plet plezierjachtje bij Breukelen

Een filmpje van het heftige incident is te zien op Dumpert. Op de video is duidelijk is te zien dat een containerschip de flauwe bocht in het Amsterdam-Rijnkanaal bij Breukelen totaal verkeerd inschat. En daarbij recht op een klein plezierjachtje afvaart. „Opeens hoorde ik een hoop geschreeuw”, vertelt één van de werknemers van een naastgelegen bedrijf. De werknemer was gisteren getuige van het incident. ,,Ik zag drie jongens in paniek op de wal lopen. Ze waren kennelijk van hun bootje afgesprongen toen ze merkten dat het grote containerschip recht op ze afkwam.”