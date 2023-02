Geslacht wijzigen bij de gemeente voortaan gratis voor transgenders in Utrecht

De ‘clean look’ is een trend: vrouwen laten spuitjes zetten voor een huid met een gezonde gloed

Piepkleine naaldjes in het gezicht waardoor de huid frisser oogt en bovenal, gaat stralen. Inge Theophanous (49) laat zich met het volste vertrouwen injecteren door haar cosmetisch arts. Ze is niet de enige: huidbehandelingen zijn populair onder meiden en vrouwen. Met name de clean look lijkt momenteel een trend. ,,Je wil niet dat de buurvrouw zegt: wat heb jij laten doen?’’