Gesloten slagboom was oorzaak van urenlange file Leidsche Rijntunnel

De urenlange file door een storing in de Leidsche Rijntunnel gisteren werd veroorzaakt door een slagboom die niet meer omhoog ging. Daardoor blokkeerde het systeem om het verkeer in de tunnel te doseren, waarna de hoofdtunnel op slot ging.

Donderdagavond stond er tot laat in de avond een kilometerslange file op de A2 van Amsterdam naar Utrecht, omdat de hoofdrijbaan van de Leidsche Rijntunnel dicht was. Dat kwam omdat de slagboom over de vluchtstrook dichtbleef en weigerde open te gaan, licht Rijkswaterstaat vandaag desgevraagd toe.

Het systeem om het verkeer in de tunnel te doseren, om zo file in de tunnel te voorkomen, is verbonden met de slagboom. De verkeerslichten gingen op rood en alleen de parallelbaan bleef nog open. Voordat Rijkswaterstaat de oorzaak van de storing had opgelost, was het 01.00 uur 's nachts.

Weginspecteur

Automobilisten die al te ver waren gereden om nog te kiezen voor die ene geopende parallelbaan, mochten op aanwijzing van een weginspecteur wel over één rijbaan de hoofdtunnel in om verder te kunnen rijden.