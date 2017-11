'Geslotenheid in wijk als Ondiep maakt werk politie moeilijker'

Het is voor de politie lastig om goed onderzoek te doen in een hechte wijk als Ondiep. De politie kan er op weinig steun rekenen en bewoners handelen problemen liever zelf af. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het programma Politie en Wetenschap.

Het onderzoek, getiteld Horen, zien en zwijgen, werd, naast Ondiep, gedaan in het West-Brabantse Sint Willebrord, de Vogeltjesbuurt in Tilburg, Volendam en de stadsbuurt Enschede-Wesselerbrink. Volksbuurten en dorpen met een sterke ons-kent-ons-mentaliteit. In dit soort wijken komt het aan op houding, kennis en timing van politiemensen, die situaties goed moeten kunnen aanvoelen. Maar dat lukt niet altijd omdat men opvalt in de gemeenschap. Opsporingsonderzoeken lopen dan snel 'stuk'.

Uit de studie blijkt dat het behoorlijk ingewikkeld is om een netwerk van informanten op te bouwen. De onderzoekers pleiten daarom voor meer inzet op gebiedsgericht recherchewerk met kennis van de lokale gemeenschap. Dat betekent dat er een sleutelrol is weggelegd voor de wijkagent. Die kent de mensen en de plaatselijke gebruiken en weet wat er speelt.

Me wijkie

De Utrechtse wijk Ondiep, in het rapport uitgebreid beschreven onder de kop 'Utrecht-Ondiep: Me wijkie', is volgens de onderzoekers 'een volksbuurt met een verleden van vestiging van ‘onmaatschappelijken’ en een ‘probleem- wijk’-stempel. In de Utrechtse volksbuurt 'kent iedereen elkaar, wordt verraad bestraft en vallen buitenstaanders direct op'.

De onderzoekers: ,,Hier zijn het echter met name jeugdoverlast, agressieve criminele jongeren en agressief uitgevochten familieruzies die voor kopzorgen zorgen.Oftewel: geweld en onaangepast gedrag. Dat vinden medewerkers van de politie, maar daar wijzen ook de bewoners zelf op en de professionals die in de wijk werken. Ook over het drugsgebruik onder jongeren maken bewoners en professionals zich de laatste jaren grote zorgen."

Schietincident

De rellen na het schietincident in 2007, waarbij een zich bedreigd voelende motoragent een man die met een mes stond te zwaaien neerschoot, worden uitgebreid beschreven en gezien als duidelijk voorbeeld van de situatie in de volkswijk.

Quote Hoe tekenend is nu één incident? Bewoners Ondiep