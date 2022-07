Gesprongen waterleiding teistert Neptunuslaan in Bilthoven, straat afgesloten vanwege wegreparatie

Oplettende buurtbewo­ner hoort ‘boorgelui­den’ en voorkomt inbraak in Vleuten

Of de bewoner afgelopen nacht wakker was door de warmte, gewoon licht slaapt of op televisie atletiek aan het kijken was, is onbekend. Maar hij of zij zorgde er wel voor dat een inbraak aan de Rotstuinlaan in de wijk Vleuterweide in Vleuten kon worden verijdeld.

