Gestolen oldtimer crasht na achtervolging op A2

Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

7:13 Veertig minuten griezelen langs horrorclowns, gierende kettingzagen, freaks, misvormde acrobaten en 1.200 levende krekels. Vandaag gaat het grootste spookhuis van Nederland open: Halloween Nightmares. De tijdelijke attractie - 25 kamers 2.400 vierkante meter, 40 acteurs - is de komende drie maanden te bezoeken in het al jaren noodlijdende winkelcentrum The Wall langs de A2 in Utrecht. Voor mensen die het toch te eng vinden, zijn er enkele nooduitgangen in de route gemaakt. Kinderen tot 16 jaar mogen alleen met een volwassene naar binnen.