Gestrande orka Cadzand was ernstig ziek en had al dagen niets gegeten

Ontstekingen in hartklep, hersenvlies en geslachtsorgaan

Het dier had ook ontstekingen in haar hartklep, hersenvlies en geslachtsorgaan. Los van een klein plastic vel in haar maag had het dier al dagenlang niets gegeten. Gedacht wordt dat het beestje ongeveer 20 jaar oud was en voor de Spaanse kust zou hebben geleefd. Vermoedelijk is het dier door ziekte afgedwaald van haar normale omgeving, het stranden in Cadzand werd het beestje fataal. Aanvullend onderzoek volgt nog.