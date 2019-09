Getuige: zwemmer riep om hulp en verdween onder water in Maarsseveense plas

Gemeente Utrecht wil 65 zeecontai­ners niet aan Locomotief­straat

17:17 Ze horen niet in het bestemmingsplan, ontberen een bouwvergunning, passen niet bij de toekomstige woningbouw en bieden onderdak aan criminelen. Het is daarom dat de gemeente Utrecht de 65 zeecontainers aan de Locomotiefstraat zo snel mogelijk weg wil hebben op straffe van een dwangsom van 20.000 euro per maand.