Gevangenen Nieuwegein tot grote woede gefilmd voor RTL-programma: ‘Zelfde als woning binnenkomen’

Houten gaat helemaal los bij Muziek­feest op het Plein

Duizenden bezoekers genoten maandagavond van het Muziekfeest op het Plein in Houten. Met sterren als Jan Smit, Mart Hoogkamer, Samantha Steenwijk en Waylon op het podium was het razend druk in het centrum van het dorp. Tijdens het evenement werden televisieopnames gemaakt, die in september worden uitgezonden door AvroTros.

27 juni