Gevangenisstraf voor moeder en dochter die moord beraamden op dochters ex

De vechtscheiding met haar aan cocaïne verslaafde ex was zo uit de hand gelopen, dat ze besloot om hem om het leven te laten brengen. De moord zou worden uitgevoerd door de drugsdealer die haar ex van zijn coke voorzag. ,,Ik kan jou wel helpen’’, zou hij de Veenendaalse hebben laten weten. Simone liet hem weten grote problemen met haar ex te hebben, waarop drugsleverancier ‘brommertje’ voorstelde die dag nog ‘goed spul’ naar de ex brengen. Om hem een dag later om te brengen met een fout drugsmengsel. Dat alles moest een definitief einde maken aan de relatie vol geweld met de vader van haar kinderen.

Opgelicht

Maar zover kwam het nooit. Simone zorgde wel dat ‘brommertje’ de 1100 euro kreeg waarvoor hij de moordpoging zou ondernemen. Maar in actie kwam hij niet. Uiteindelijk stapte Simone in augustus vorig jaar naar de politie met het verhaal dat ze was opgelicht en werd in eerste instantie alleen de drugsdealer aangehouden. Niet veel later volgde de arrestatie van Simone zelf en ook haar moeder belandde in de cel voor betrokkenheid bij de geplande moord.

De rechtbank was van oordeel dat de vrouw en haar moeder bewust hadden samengewerkt om de moord op de ex voor te bereiden. Het wordt hen ernstig aangerekend dat zij voorbereidingshandelingen getroffen hebben om de vader van hun (klein)kinderen om het leven te laten brengen. De kinderen zijn inmiddels uit huis geplaatst. Moeder Simone zit nu ruim negen maanden vast.

Verminderd toerekeningsvatbaar

Uit psychologisch onderzoek van de rechtbank blijkt dat de 33-jarige vrouw narcistisch is, antisociale problemen en verslavingsproblematiek heeft. Daarom oordeelt de rechter dat ze verminderd toerekeningsvatbaar is. De vrouw moet zich na haar gevangenisstraf laten behandelen. De moeder kreeg een lagere straf omdat haar aandeel in het voorbereiden van de moord kleiner was. De vrouwen krijgen allebei een contactverbod met het slachtoffer en moeten duizend euro smartengeld betalen.