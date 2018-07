Gevonden drugs marinierskazerne mogelijk van Sint Maarten

Rechter­hand Kockengen­se natuurgene­ze­res zit nu ook vast, in Ierland

18:33 Tom B., de rechterhand van natuurgenezeres Sara G., zit vast in een cel in Ierland. De man was maandenlang voortvluchtig, maar is aangehouden in het onderzoek naar de dood van een 49-jarige Zweedse die overleed in het huis van G. in Kockengen.