Gevreesd fietspad Zeist-De Uithof kan er alsnog zomaar komen

Sinds 2005 houdt de snelle fietsverbinding de gemoederen al bezig in Zeist en De Bilt. Natuurclubs, en met name de progressieve politieke partijen in die gemeenten, verzetten zich tegen de komst. Met succes, want het plan haalde nooit een meerderheid in Zeist en De Bilt. Gevreesd werd met name voor aantasting van het fraaie gebied tussen Zeist en landgoed Oostbroek in De Bilt. De route maakt onderdeel uit van een ecologische verbindingszone.