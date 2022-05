Gewapende overval op juwelier in Vleuterweide; daders op de vlucht

Dit meldt de politie Utrecht op Twitter. Zij vermoedt dat twee mannen de juwelier hebben overvallen. Vervolgens zijn de daders gevlucht op een zwarte scooter in de richting van het station. Beiden droegen een helm en een zwart trainingspak. Mensen die tips hebben over de overvallers kunnen 112 bellen.

Overval na overval

Er is een stortvloed aan overvallen in Utrecht de laatste tijd. Zo ging gisteravond een overvaller gewapend met een hakbijl de Jumbo in Overvecht binnen, hadden twee overvallers een week geleden het voorzien op een snackbar in Utrecht en was een paar dagen eerder een 87-jarige vrouw in Overvecht het slachtoffer van een woningoverval.