Gewelddadige straatrover die angst zaaide in Bilthoven moet cel in: ‘Toonde geen enkel respect’

Kunstdo­cent (60) maakt stiekem foto’s van vrouw in pashokje in Utrechtse winkel en wordt betrapt

Een 60-jarige man uit Den Haag is in juli opgepakt omdat hij betrapt werd toen hij een vrouw stiekem fotografeerde, die zich in een pashokje in een winkel in Utrecht omkleedde. De man blijkt Pim V. te zijn, een docent van de Koninklijke Academie van Beelden Kunsten (KABK) in Den Haag. De vrouw deed aangifte van het incident.

17:08