Gewonde bever zat vast in rattenklem, nu dreigt amputatie van zijn pootje: ‘Operatie kost veel geld’

De bever hing de hele dag rond bij de plas in de Middelwaard in Vianen. ,,In de ochtend kregen we al diverse meldingen binnen over een gewonde bever,” vertelt Gerrit de Boom van Dierenambulance Vianen. Die constateerden bij aankomst al snel dat de poot van de bever vast zat in een muskusrattenklem. Ondanks het stuk ijzer om zijn poot bleef de bever in beweging. ,,Elke keer als we bij de plas kwamen, was de bever net weg. Hij werd nauwlettend in de gaten gehouden door twee vissers. ‘s Avonds belden zij dat de bever weer aan de kant zat. Snel zijn we er met twee teams naartoe gegaan.”