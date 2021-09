Gewonde bij schietpartij Leidsche Rijn, buurt flink geschrokken: ‘Ik dacht: het zal toch niet? Niet hier!’

Bij een schietincident op de Jazzsingel in de Utrechtse wijk Terwijde (Leidsche Rijn) is maandagavond één persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is ter plaatse behandeld en met spoed per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Hoe het slachtoffer er aan toe is, is onduidelijk.