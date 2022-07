Gewonde bij steekpartij in Utrecht

Column Zodra de laatste schoolbel heeft geklonken, komt volgens Jerry iederéén helemaal tot rust in Utrecht

Het Kleine Kleine Mevrouwtje Goossens kwam in een plensbui thuis met een totaal verregend rapport waarop ternauwernood leesbaar was dat ze tot het volgende jaar is bevorderd. Haar moeder, die vóór de klas staat, had nog een ‘revisievergadering’; de laatste strohalm voor een leerling die, hangende de uitkomst van die revisie, al of niet zou blijven zitten.

12 juli